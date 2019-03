Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до 1/4 фіналу турніру WTA Premier Mandatory BNP Paribas Open в Індіан-Велсі з призовим фондом у $9 млн.

У четвертому колі українка обіграла австралійку Ешлі Барті — 7:6 (10:8), 5:7, 6:4.

Читайте: Світоліна обійшла Коноплянку в рейтингу найпопулярніших спортсменів України

Зустріч тенісисток тривала 3 години і 12 хвилин. На рахунку Еліни 3 подачі на виліт, 4 подвійні помилки і 6 брейк-поінтів з 21. Барті зробила 6 ейсів, допустила 7 подвійних помилок і реалізувала 6 брейк-поінтів з 17.

.@ElinaSvitolina takes the longest match of the 2019 season!

Outlasts Barty to reach the @BNPPARIBASOPEN quarterfinals, 7-6(8), 5-7, 6-4! pic.twitter.com/4cctUCTfYu

— WTA (@WTA) 13 марта 2019 г.