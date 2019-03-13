Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше у кар’єрі пробилася до 1/4 фіналу турніру в Індіан-Велсі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до 1/4 фіналу турніру WTA Premier Mandatory BNP Paribas Open в Індіан-Велсі з призовим фондом у $9 млн.

У четвертому колі українка обіграла австралійку Ешлі Барті — 7:6 (10:8), 5:7, 6:4.

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Зустріч тенісисток тривала 3 години і 12 хвилин. На рахунку Еліни 3 подачі на виліт, 4 подвійні помилки і 6 брейк-поінтів з 21. Барті зробила 6 ейсів, допустила 7 подвійних помилок і реалізувала 6 брейк-поінтів з 17.

За вихід до півфіналу Світоліна посперечається з чешкою Маркетою Вондроушовою, яка вибила з турніру другу ракетку світу Сімону Халеп.

Нагадаємо, Світоліна вилетіла з Qatar Total Open у півфіналі.