Українська біатлоністка Ольга Абрамова здобула перемогу на Кубку світу IBU в італійському Мартел-валь-Мартелло.

30-річна українська біатлоністка Ольга Абрамова виборола золото на заключному етапі Кубка світу IBU в італійському Мартел-валь-Мартелло.

Для Абрамової це золото стало першим у кар’єрі на міжнародних стартах.

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Другу сходинку у спринті посіла представниця РФ Крістіна Рєзцова, а трійку призерів замкнула Джоанна Скоттхайм зі Швеції.

До десятки найкращих потрапила ще одна українка Надія Бєлкіна, вона посіла восьму сходинку.

Раніше Юлія Журавок виграла золото короткої індивідуальної гонки на 12,5 км Кубка IBU, який проходив в Арбер-Цвизеле (Німеччина).