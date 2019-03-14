Форвард Суонсі Сіті Берсант Целіна невдало виконав пенальті у матчі 37-го туру англійського Чемпіоншипа.

Футболіст англійського Суонсі Сіті дуже епічно виконав пенальті у матчі 37-го туру Чемпіоншипа проти Вест Бромвіч Альбіон.

На 40-й хвилині зустрічі, за рахунку 1:0 на користь Вест Бромвіча, лебеді отримали право на одинадцятиметровий удар.

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Пробивати удар вирушив Берсант Целіна. Футболіст влучив по м’ячу з точки, але спроектував його на декілька метрів в сторону від воріт, після чого його вибив захисник господарів.

PENALTY MISS! Bersant Celina fluffs his lines in spectacular style. pic.twitter.com/fkXSRrJhJ4 — Sky Sports Football (@SkyFootball) 13 марта 2019 г.

Матч у підсумку завершився перемогою Вест Бромвіча з рахунком 3:0.

Після 37-ми турів Чемпіоншипа Вест Бромвіч (64) розташовується на 4-й сходинці, Суонсі (47) йде 15-м.

До речі, в Індонезії під час футбольного матчу між командами другого дивізіону Персіва Вамена і Гресик Юнайтед гравці напали на суддю і побили його за призначений пенальті.