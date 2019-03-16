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Факти / Спорт

ПСЖ оштрафував Мбаппе за порушення дисципліни

Парі Сен-Жермен оштрафував форварда Кіліана Мбаппе і півзахисника Адріана Рабьо за порушення дисципліни.

Мбаппе

Французький ПСЖ вирішив оштрафувати форварда Кіліана Мбаппе та хавбека Адріана Рабьо за порушення дисципліни.

Гравці оштрафовані на €180 тис. за запізнення на передматчеву зустріч перед матчем 11-го туру чемпіонату Франції проти Марселя у жовтні 2018 року.

Читайте: Неймар облаяв арбітрів, які поставили пенальті у ворота ПСЖ

Кошти, які сплатять футболісти, будуть переведені у благодійний фонд PSG Foundation.

Нагадаємо, французький клуб припинив виступи у розіграші Ліги чемпіонів-2018/19, поступившись за сумою двох матчів англійському Манчестер Юнайтед.

Джерело: AS

Фото: Dreamstime

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