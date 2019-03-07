Бразильський форвард Неймар шокований вильотом своєї команди з розіграшу Ліги чемпіонів-2018/19.

Зірка французького ПСЖ Неймар був розлючений після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19 проти Манчестер Юнайтед.

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Бразилець нищівно розкритикував дії арбітрів зустрічі, які поставили пенальті у ворота парижан у компенсований час після перегляду відеоповтору.

— Це ганьба! УЄФА як і раніше призначає чотирьох арбітрів, які нічого не тямлять у футболі. І вони дивляться відеоповтор в сповільненому режимі… Гри рукою просто не було! Як можна зіграти рукою за своєю спиною?! Ідіть ви на ***.

Саме так Неймар висловився у своєму інста-сторіз після матчу.

Нагадаємо, Неймар пропускав зустріч проти МЮ через травму, а сама гра завершилася з рахунком 3:1 на користь підопічних Сульшера.