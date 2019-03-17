Ліверпуль на виїзді обіграв Фулгем в матчі 31-го туру англійської Прем’єр-ліги.

Фулгем приймав Ліверпуль в матчі 31-го туру чемпіонату англійської Прем’єр-ліги. Зустріч пройшла на стадіоні крейвен Коттедж і закінчилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

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Рахунок у матчі відкрив форвард червоних Садіо Мане на 26-й хвилині після пасу від Роберто Фірміно. Однак у другому таймі паритет відновив Райян Бабель. Перемогу мерсисайдцям приніс Джеймс Мілнер, який впевнено реалізував пенальті на 81-й хвилині.

Завдяки перемозі Ліверпуль (76) очолив турнірну таблицю АПЛ. Фулгем (17) залишився на 19-й сходинці.

Нагадаємо, Ліверпуль здолав Баварію в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Альянц Арені.