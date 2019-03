18-річний хавбек Манчестер Сіті Філ Фоден приклав ногу до розгрому містянами Шальке у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і став наймолодшим автором голу Сіті за всю історію виступів у турнірі – 18 років та 288 днів.

Після гри Фоден від щастя написав на своїй сторінці у Twitter: “Варто забути зробити свою домашню роботу заради такої ночі, як ця!”, і нарвався на тролінг від партнера по команді Рахіма Стерлінга.

U still have school tomorrow go to bed now kid

— Raheem Sterling (@sterling7) 12 марта 2019 г.