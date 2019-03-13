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Тобі завтра в школу, йди спати! Стерлінг потролив партнера після гри з Шальке

Форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг пожартував у Twitter над 18-річним партнером по команді Філом Фоденом.

Рахим Стерлинг

18-річний хавбек Манчестер Сіті Філ Фоден приклав ногу до розгрому містянами Шальке у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і став наймолодшим автором голу Сіті за всю історію виступів у турнірі – 18 років та 288 днів.

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Після гри Фоден від щастя написав на своїй сторінці у Twitter: “Варто забути зробити свою домашню роботу заради такої ночі, як ця!”, і нарвався на тролінг від партнера по команді Рахіма Стерлінга.

— Тобі ще завтра в школу, йди в ліжко, дитино, – написав Стерлінг.

До слова, Філ послухався старшого колегу по команді.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розгромив Шальке з рахунком 7:0 у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19.

Фото: Dreamstime

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