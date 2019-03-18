Мадридський Реал готовий зробити пропозицію Ліверпулю щодо трансферу Мохаммеда Салаха.
Мадридський Реал розглядає форварда Ліверпуля Мохаммеда Салаха як альтернативу футболісту Челсі Едену Азару.
У випадку, якщо вершкові не зможуть домовитися з лондонським клубом про трансфер бельгійця, то Реал спробує придбати гравця червоних та збірної Єгипту Мохаммеда Салаха.
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Зазначається, що клуб з Мадрида готовий викласти за єгиптянина €150 млн.
Останнім часом Салах не може знайти свою гру, а лідером атаки мерсисайдського клубу став сенегалець Садіо Мане.
Нагадаємо, Ліверпуль обіграв Фулгем у 31-турі і повернув лідерство в АПЛ.
Джерело: Don Balon
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