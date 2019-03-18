Мадридський Реал готовий зробити пропозицію Ліверпулю щодо трансферу Мохаммеда Салаха.

Мадридський Реал розглядає форварда Ліверпуля Мохаммеда Салаха як альтернативу футболісту Челсі Едену Азару.

У випадку, якщо вершкові не зможуть домовитися з лондонським клубом про трансфер бельгійця, то Реал спробує придбати гравця червоних та збірної Єгипту Мохаммеда Салаха.

Читайте: Салах: Готовий пожертвувати мрією про ЛЧ, заради перемоги в АПЛ

Зазначається, що клуб з Мадрида готовий викласти за єгиптянина €150 млн.

Останнім часом Салах не може знайти свою гру, а лідером атаки мерсисайдського клубу став сенегалець Садіо Мане.

Нагадаємо, Ліверпуль обіграв Фулгем у 31-турі і повернув лідерство в АПЛ.

Джерело: Don Balon