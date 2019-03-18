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Факти / Спорт

Реал готовий заплатити за Салаха €150 млн

Мадридський Реал готовий зробити пропозицію Ліверпулю щодо трансферу Мохаммеда Салаха.

Салах

Мадридський Реал розглядає форварда Ліверпуля Мохаммеда Салаха як альтернативу футболісту Челсі Едену Азару.

У випадку, якщо вершкові не зможуть домовитися з лондонським клубом про трансфер бельгійця, то Реал спробує придбати гравця червоних та збірної Єгипту Мохаммеда Салаха.

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Зазначається, що клуб з Мадрида готовий викласти за єгиптянина €150 млн.

Останнім часом Салах не може знайти свою гру, а лідером атаки мерсисайдського клубу став сенегалець Садіо Мане.

Нагадаємо, Ліверпуль обіграв Фулгем у 31-турі і повернув лідерство в АПЛ.

ДжерелоDon Balon

Фото: Getty Images

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