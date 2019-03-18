Стали відомі списки першої та другої шістки чемпіонату України з футболу.

Після матчу 22-го туру УПЛ, в якому Ворскла на виїзді не зуміла обіграти аутсайдера чемпіонату Арсенал-Київ (2:2) сформувалися остаточні шістки другого етапу чемпіонату України.

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У верхній шістці, яка буде боротися за чемпіонство та місця у єврокубках будуть:

Шахтар

Динамо

Олександрія

ФК Зоря

ФК Львів

Маріуполь

За місце збереження прописки в УПЛ посперечаються:

Ворскла

Десна

Карпати

Олімпік

Чорноморець

Арсенал-Київ

Перші поєдинки другого етапу УПЛ відбудeться 3 квітня.

Нагадаємо, Челсі звинуватив фанатів київського Динамо у проявах расизму.