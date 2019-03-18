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Визначилися учасники першої та другої шісток 2-го етапу УПЛ

Стали відомі списки першої та другої шістки чемпіонату України з футболу.

Динамо Шахтер

Після матчу 22-го туру УПЛ, в якому Ворскла на виїзді не зуміла обіграти аутсайдера чемпіонату Арсенал-Київ (2:2) сформувалися остаточні шістки другого етапу чемпіонату України.

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У верхній шістці, яка буде боротися за чемпіонство та місця у єврокубках будуть:

  • Шахтар
  • Динамо
  • Олександрія
  • ФК Зоря
  • ФК Львів
  • Маріуполь

За місце збереження прописки в УПЛ посперечаються:

  • Ворскла
  • Десна
  • Карпати
  • Олімпік
  • Чорноморець
  • Арсенал-Київ

Перші поєдинки другого етапу УПЛ відбудeться 3 квітня.

Нагадаємо, Челсі звинуватив фанатів київського Динамо у проявах расизму.

Фото: Dreamstime

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