Стали відомі списки першої та другої шістки чемпіонату України з футболу.
Після матчу 22-го туру УПЛ, в якому Ворскла на виїзді не зуміла обіграти аутсайдера чемпіонату Арсенал-Київ (2:2) сформувалися остаточні шістки другого етапу чемпіонату України.
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У верхній шістці, яка буде боротися за чемпіонство та місця у єврокубках будуть:
- Шахтар
- Динамо
- Олександрія
- ФК Зоря
- ФК Львів
- Маріуполь
За місце збереження прописки в УПЛ посперечаються:
- Ворскла
- Десна
- Карпати
- Олімпік
- Чорноморець
- Арсенал-Київ
Перші поєдинки другого етапу УПЛ відбудeться 3 квітня.
Нагадаємо, Челсі звинуватив фанатів київського Динамо у проявах расизму.
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