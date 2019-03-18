Челсі заявив, що один з гравців команди піддався расизму з боку вболівальників київського Динамо у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Лондонський Челсі подав скаргу до УЄФА на поведінку фанатів київського Динамо у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Зазначається, що один з футболістів пенсіонерів піддався расизму зі сторони вболівальників господарів.

— Ми підтверджуємо інформацію щодо расистських образ на адресу одного з гравців від невеликої групи уболівальників господарів. Ми категорично засуджуємо таку огидну поведінку. Ми очікуємо, що УЄФА проведе ретельне розслідування, і готові до повної співпраці.

Представники лондонського клубу повідомили про інцидент головного арбітра зустрічі та делегата УЄФА одразу після поєдинку.

Читайте: Воротар Ліверпуля став жертвою нападу через расову дискримінацію

Ім’я футболіста не розголошується, але за інформацією SkySports фанати ображали півзахисника Каллума Хадсона-Одої.

Нагадаємо, Динамо розгромно поступилося Челсі у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ.