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Челсі звинуватив фанатів київського Динамо у проявах расизму

Челсі заявив, що один з гравців команди піддався расизму з боку вболівальників київського Динамо у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Фанати Динамо Київ

Лондонський Челсі подав скаргу до УЄФА на поведінку фанатів київського Динамо у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Зазначається, що один з футболістів пенсіонерів піддався расизму зі сторони вболівальників господарів.

— Ми підтверджуємо інформацію щодо расистських образ на адресу одного з гравців від невеликої групи уболівальників господарів. Ми категорично засуджуємо таку огидну поведінку. Ми очікуємо, що УЄФА проведе ретельне розслідування, і готові до повної співпраці.

Представники лондонського клубу повідомили про інцидент головного арбітра зустрічі та делегата УЄФА одразу після поєдинку.

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Ім’я футболіста не розголошується, але за інформацією SkySports фанати ображали півзахисника Каллума Хадсона-Одої.

Нагадаємо, Динамо розгромно поступилося Челсі у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ.

Джерела: Chelsea, Sky Sports

Фото: Dreamstime

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