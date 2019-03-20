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Шевченко взяв в Португалію 25 футболістів на матч відбору Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився з остаточним списком гравців, які вирушать на гру до Лісабона.

Шевченко тренер

Наставник збірної України Андрій Шевченко взяв 25 футболістів на стартові матчі у відборі на Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

У порівнянні з попереднім списком, поза складом опинилися півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко та хавбек Динамо Володимир Шепелєв.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Леганес, Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов,  Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі — Шахтар), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі — Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Едуард Соболь (Яблонець, Чехія).

Півзахисники: Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Болбат (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (всі — Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Роман Безус (Гент, Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Кравець (Кайсеріспор, Туреччина), Жуніор Мораес (Шахтар).

Фото: Олександр Гливинський

Сьогодні о 16.30 з аеропорту Бориспіль синьо-жовті візьмуть курс до Лісабону. Ввечері на збірників чекає теоретичне заняття. Наступне тренування відбудеться завтра і буде передматчевим на стадіоні Да Луж.

Нагадаємо, Віктор Коваленко покинув розташування збірної України через ушкодження.

ФотоФФУ

Джерело: ФФУ

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