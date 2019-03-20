Футболіст донецького Шахтаря Віктор Коваленко не допоможе збірній України у стартових матчах відбору на Євро-2020.

Футболіст донецького Шахатря Віктор Коваленко покинув розташування збірної України.

Медичного обстеження показало, що у гравця розтягнення привідного м’язу, яке вимагає тижневого відновлення.

Оскільки Коваленко зможе повернутися до тренувань не раніше 25 березня — у день гри з Люксембургом, — хавбек залишив табір синьо-жовтих для проведення курсу реабілітації.

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Сьогодні після тренування Андрій Шевченко остаточно вирішить зі списком гравців, які вирушать до Португалії на матч відбору.

Раніше до збірної України приєднався гравець донецького Шахтаря Жуніор Мораес.