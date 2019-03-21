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Португалія — Україна: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу відбору до Євро-2020 Португалія — Україна на Фактах ICTV у п’ятниця, 22 березня, о 21.45.

Португалия Украина онлайн

Збірна Португалії прийматиме на стадіоні Ештадіу да Луж збірну України в рамках матчу відбору до чемпіонату Європи 2020 у п’ятницю, 22 березня.

Попередній рік для підопічних Фернанду Сантуша видався доволі насиченим: команда дійшла до 1/8 фіналу ЧС-2018, виграла свою групу у Лізі Націй та показала себе достойно у товариських матчах. Щодо синьо-жовтих, то вони теж тріумфували у своїй групі у Лізі Націй та гарантували собі плей-оф відбору на Євро-2020, а також підвищення до елітного дивізіону в наступному розіграші турніру.

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На матч з чинними чемпіонами Європи Андрій Шевченко взяв 25 футболістів, відсіявши динамівця Володимира Шепелєва та хавбека Шахтаря Віктора Коваленка, який отримав ушкодження.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Фернанду Сантуша. На перемогу збірної Португалії приймають ставки з коефіцієнтом 1.41. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 8.90. Нічийний результат зустрічі — 4.60.

Прогноз Фактів ICTV

Португалія — Україна — 3:1

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