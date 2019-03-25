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Талісманом Євро-2020 став хлопчик Скіллзі

УЄФА представив офіційний талісман чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Скиллзи

Талісманом чемпіонату Європи з футболу 2020 року став хлопчик Скіллзі.

Презентація символу пройшла в Амстердамі перед матчем відбору до Євро-2020 між збірними Нідерландів та Німеччини.

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У церемонії представлення взяли участь фрістайлери Лів Кук та Тобіас Бекс. Разом з ними Скіллзі продемонстрував техніку 55 тисячам глядачів, які прийшли на стадіон Йохан Кройф Арена.

Чемпіонат Європи 2020 пройде з 12 червня по 12 липня 2020 року. Фінальна частина змагань пройде у 12-ти містах Європи.

Нагадаємо, Німеччина на останніх хвилинах вирвала перемогу у збірної Нідерландів у відборі на Євро-2020.

ФотоUEFA

Джерело: УЄФА

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