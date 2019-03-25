Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.
Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.
Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.
Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020
Підопічні Андрія Шевченка розпочнуть відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.
Група А
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Англія
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|3
|2.
|Чорногорія
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|3.
|Болгарія
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|4.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5.
|Чехія
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|0
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|19:00
|Болгарія
|1:1
|Чорногорія
|21:45
|Косово
|_:_
|Болгарія
|21:45
|Англія
|5:0
|Чехія
|21:45
|Чорногорія
|_:_
|Англія
Група В
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Люксембург
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|2.
|Португалія
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|3.
|Україна
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|4.
|Сербія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5.
|Литва
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Люксембург
|2:1
|Литва
|21:45
|Люксембург
|_:_
|Україна
|21:45
|Португалія
|0:0
|Україна
|21:45
|Португалія
|_:_
|Сербія
Група С
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Пн.Ірландія
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|6
|2.
|Німеччина
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|3
|3.
|Нідерланди
|2
|1
|0
|1
|6
|3
|3
|4.
|Естонія
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|5.
|Білорусь
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|0
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|21:45
|Нідерланди
|4:0
|Білорусь
|21:45
|Нідерланди
|2:3
|Німеччина
|21:45
|Пн.Ірландія
|2:0
|Естонія
|21:45
|Пн.Ірландія
|2:1
|Білорусь
Група D
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Швейцарія
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2.
|Ірландія
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|3.
|Данія
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|Гібралтар
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|5.
|Грузія
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|16:00
|Грузія
|0:2
|Швейцарія
|21:45
|Ірландія
|_:_
|Грузія
|19:00
|Гібралтар
|0:1
|Ірландія
|21:45
|Швейцарія
|_:_
|Данія
Група E
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Словаччина
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|3
|2.
|Вельс
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|3.
|Угорщина
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|0
|4.
|Хорватія
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|5.
|Азербайджан
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|21:45
|Хорватія
|2:1
|Азербайджан
|16:00
|Вельс
|1:0
|Словаччина
|21:45
|Словаччина
|2:0
|Угорщина
|19:00
|Угорщина
|2:1
|Хорватія
Група F
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Швеція
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|2.
|Іспанія
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|3.
|Мальта
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|4.
|Румунія
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|5.
|Норвегія
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|6.
|Фарерські о-ви
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|19:00
|Мальта
|2:1
|Фарери
|21:45
|Мальта
|_:_
|Іспанія
|19:00
|Швеція
|2:1
|Румунія
|21:45
|Норвегія
|_:_
|Швеція
|21:45
|Іспанія
|2:1
|Норвегія
|21:45
|Румунія
|_:_
|Фарери
Група G
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Польща
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|6
|2.
|Ізраїль
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|4
|3.
|Македонія
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|4.
|Словенія
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|2
|5.
|Австрія
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|0
|6.
|Латвія
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|0
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Австрія
|0:1
|Польща
|19:00
|Ізраїль
|4:2
|Австрія
|21:45
|Ізраїль
|1:1
|Словенія
|21:45
|Польща
|2:0
|Латвія
|21:45
|Македонія
|3:1
|Латвія
|21:45
|Словенія
|1:1
|Македонія
Група H
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Франція
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|2.
|Туреччина
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|3.
|Ісландія
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|4.
|Албанія
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|5.
|Андорра
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|6.
|Молдова
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|0
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Албанія
|0:2
|Туреччина
|19:00
|Туреччина
|_:_
|Молдова
|21:45
|Андорра
|0:2
|Ісландія
|21:45
|Андорра
|_:_
|Албанія
|21:45
|Молдова
|1:4
|Франція
|21:45
|Франція
|_:_
|Ісландія
Група I
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Бельгія
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|6
|2.
|Кіпр
|2
|1
|0
|1
|5
|2
|3
|3.
|Росія
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|3
|4.
|Казахстан
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|3
|5.
|Шотландія
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|6.
|Сан-Марино
|2
|0
|0
|2
|0
|7
|0
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|17:00
|Казахстан
|3:0
|Шотландія
|16:00
|Казахстан
|0:4
|Росія
|19:00
|Кіпр
|5:0
|Сан-Марино
|19:00
|Сан-Марино
|0:2
|Шотландія
|21:45
|Бельгія
|3:1
|Росія
|21:45
|Кіпр
|0:2
|Бельгія
Група J
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Італія
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2.
|Греція
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|3.
|Боснія і Герцеговина
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|4.
|Вірменія
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|5.
|Ліхтенштейн
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|6.
|Фінляндія
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|21:45
|Італія
|2:0
|Фінляндія
|19:00
|Вірменія
|_:_
|Фінляндія
|21:45
|Боснія і Герцеговина
|2:1
|Вірменія
|21:45
|Боснія і Герцеговина
|_:_
|Греція
|21:45
|Ліхтенштейн
|0:2
|Греція
|21:45
|Італія
|_:_
|Ліхтенштейн
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