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Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Календарь отбора Евро-2020

Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.

Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка розпочнуть відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.

Група А

Команда І П Н П З П О
1.  Чехія 0 0 0 0 0 0 0
2.  Англія 0 0 0 0 0 0 0
3.  Чорногорія 0 0 0 0 0 0 0
4.  Болгарія 0 0 0 0 0 0 0
5.  Косово 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
19:00 Болгарія _:_ Чорногорія 21:45 Косово _:_ Болгарія
21:45 Англія _:_ Чехія 21:45 Чорногорія _:_ Англія

Група В

Команда І П Н П З П О
1.  Португалія 0 0 0 0 0 0 0
2.  Україна 0 0 0 0 0 0 0
3.  Литва 0 0 0 0 0 0 0
4.  Люксембург 0 0 0 0 0 0 0
5.  Сербія 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Люксембург _:_ Литва 21:45 Люксембург _:_ Україна
21:45 Португалія _:_ Україна 21:45 Португалія _:_ Сербія

Група С

Команда І П Н П З П О
1.  Нідерланди 1 1 0 0 4 0 3
2.  Пн.Ірландія 1 1 0 0 2 0 3
3.  Німеччина 0 0 0 0 0 0 0
4.  Естонія 1 0 0 1 0 2 0
5.  Білорусь 1 0 0 1 0 4 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Нідерланди 4:0 Білорусь 21:45 Нідерланди _:_ Німеччина
21:45 Пн.Ірландія 2:0 Естонія 21:45 Пн.Ірландія _:_ Білорусь

Група D

Команда І П Н П З П О
1.  Швейцарія 0 0 0 0 0 0 0
2.  Данія 0 0 0 0 0 0 0
3.  Ірландія 0 0 0 0 0 0 0
4.  Грузія 0 0 0 0 0 0 0
5.  Гібралтар 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
16:00 Грузія _:_ Швейцарія 21:45 Ірландія _:_ Грузія
19:00 Гібралтар _:_ Ірландія 21:45 Швейцарія _:_ Данія

Група E

Команда І П Н П З П О
1.  Словаччина 1 1 0 0 2 0 3
2.  Хорватія 1 1 0 0 2 1 3
3.  Вельс 0 0 0 0 0 0 0
4.  Азербайджан 1 0 0 1 1 2 0
5.  Угорщина 1 0 0 1 0 2 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Хорватія 2:1 Азербайджан 16:00 Вельс _:_ Словаччина
21:45 Словаччина 2:0 Угорщина 19:00 Угорщина _:_ Хорватія

Група F

Команда І П Н П З П О
1.  Швеція 0 0 0 0 0 0 0
2.  Румунія 0 0 0 0 0 0 0
3.  Іспанія 0 0 0 0 0 0 0
4.  Норвегія 0 0 0 0 0 0 0
5.  Мальта 0 0 0 0 0 0 0
6.  Фарерські о-ви 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
19:00 Мальта _:_ Фарери 21:45 Мальта _:_ Іспанія
19:00 Швеція _:_ Румунія 21:45 Норвегія _:_ Швеція
21:45 Іспанія _:_ Норвегія 21:45 Румунія _:_ Фарери

Група G

Команда І П Н П З П О
1.   Македонія 1 1 0 0 3 1 3
2.   Польща 1 1 0 0 1 0 3
3.   Словенія 1 0 1 0 1 1 1
4.   Ізраїль 1 0 1 0 1 1 1
5.   Австрія 1 0 0 1 0 1 0
6.   Латвія 1 0 0 1 1 3 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Австрія 0:1 Польща 19:00 Ізраїль _:_ Австрія
21:45 Ізраїль 1:1 Словенія 21:45 Польща _:_ Латвія
21:45 Македонія 3:1 Латвія 21:45 Словенія _:_ Македонія

Група H

Команда І П Н П З П О
1.   Франція 0 0 0 0 0 0 0
2.   Туреччина 0 0 0 0 0 0 0
3.   Молдова 0 0 0 0 0 0 0
4.   Албанія 0 0 0 0 0 0 0
5.   Ісландія 0 0 0 0 0 0 0
6.   Андорра 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Албанія _:_ Туреччина 19:00 Туреччина _:_ Молдова
21:45 Андорра _:_ Ісландія 21:45 Андорра _:_ Албанія
21:45 Молдова _:_ Франція 21:45 Франція _:_ Ісландія

Група I

Команда І П Н П З П О
1.   Кіпр 1 1 0 0 5 0 3
2.   Казахстан 1 1 0 0 3 0 3
3.   Бельгія 1 1 0 0 3 1 3
4.   Росія 1 0 0 1 1 3 0
5.   Шотландія 1 0 0 1 0 3 0
6.   Сан-Марино 1 0 0 1 0 5 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
17:00 Казахстан 3:0 Шотландія 16:00 Казахстан _:_ Росія
19:00 Кіпр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино _:_ Шотландія
21:45 Бельгія 3:1 Росія 21:45 Кіпр _:_ Бельгія

Група J

Команда І П Н П З П О
1.   Італія 0 0 0 0 0 0 0
2.   Греція 0 0 0 0 0 0 0
3.   Фінляндія 0 0 0 0 0 0 0
4.   Боснія і Герцеговина 0 0 0 0 0 0 0
5.   Вірменія 0 0 0 0 0 0 0
6.   Ліхтенштейн 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
21:45 Італія _:_ Фінляндія 19:00 Вірменія _:_ Фінляндія
21:45 Боснія і Герцеговина _:_ Вірменія 21:45 Боснія і Герцеговина _:_ Греція
21:45 Ліхтенштейн _:_ Греція 21:45 Італія _:_ Ліхтенштейн

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами всіх матчів Ліги націй.

Фото: Getty Images

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