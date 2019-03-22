Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.

Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка розпочнуть відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.

Група А

№ Команда І П Н П З П О 1. Чехія 0 0 0 0 0 0 0 2. Англія 0 0 0 0 0 0 0 3. Чорногорія 0 0 0 0 0 0 0 4. Болгарія 0 0 0 0 0 0 0 5. Косово 0 0 0 0 0 0 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 19:00 Болгарія _:_ Чорногорія 21:45 Косово _:_ Болгарія 21:45 Англія _:_ Чехія 21:45 Чорногорія _:_ Англія

Група В

№ Команда І П Н П З П О 1. Португалія 0 0 0 0 0 0 0 2. Україна 0 0 0 0 0 0 0 3. Литва 0 0 0 0 0 0 0 4. Люксембург 0 0 0 0 0 0 0 5. Сербія 0 0 0 0 0 0 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Люксембург _:_ Литва 21:45 Люксембург _:_ Україна 21:45 Португалія _:_ Україна 21:45 Португалія _:_ Сербія

Група С

№ Команда І П Н П З П О 1. Нідерланди 1 1 0 0 4 0 3 2. Пн.Ірландія 1 1 0 0 2 0 3 3. Німеччина 0 0 0 0 0 0 0 4. Естонія 1 0 0 1 0 2 0 5. Білорусь 1 0 0 1 0 4 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 21:45 Нідерланди 4:0 Білорусь 21:45 Нідерланди _:_ Німеччина 21:45 Пн.Ірландія 2:0 Естонія 21:45 Пн.Ірландія _:_ Білорусь

Група D

№ Команда І П Н П З П О 1. Швейцарія 0 0 0 0 0 0 0 2. Данія 0 0 0 0 0 0 0 3. Ірландія 0 0 0 0 0 0 0 4. Грузія 0 0 0 0 0 0 0 5. Гібралтар 0 0 0 0 0 0 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 16:00 Грузія _:_ Швейцарія 21:45 Ірландія _:_ Грузія 19:00 Гібралтар _:_ Ірландія 21:45 Швейцарія _:_ Данія

Група E

№ Команда І П Н П З П О 1. Словаччина 1 1 0 0 2 0 3 2. Хорватія 1 1 0 0 2 1 3 3. Вельс 0 0 0 0 0 0 0 4. Азербайджан 1 0 0 1 1 2 0 5. Угорщина 1 0 0 1 0 2 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 21:45 Хорватія 2:1 Азербайджан 16:00 Вельс _:_ Словаччина 21:45 Словаччина 2:0 Угорщина 19:00 Угорщина _:_ Хорватія

Група F

№ Команда І П Н П З П О 1. Швеція 0 0 0 0 0 0 0 2. Румунія 0 0 0 0 0 0 0 3. Іспанія 0 0 0 0 0 0 0 4. Норвегія 0 0 0 0 0 0 0 5. Мальта 0 0 0 0 0 0 0 6. Фарерські о-ви 0 0 0 0 0 0 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 19:00 Мальта _:_ Фарери 21:45 Мальта _:_ Іспанія 19:00 Швеція _:_ Румунія 21:45 Норвегія _:_ Швеція 21:45 Іспанія _:_ Норвегія 21:45 Румунія _:_ Фарери

Група G

№ Команда І П Н П З П О 1. Македонія 1 1 0 0 3 1 3 2. Польща 1 1 0 0 1 0 3 3. Словенія 1 0 1 0 1 1 1 4. Ізраїль 1 0 1 0 1 1 1 5. Австрія 1 0 0 1 0 1 0 6. Латвія 1 0 0 1 1 3 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Австрія 0:1 Польща 19:00 Ізраїль _:_ Австрія 21:45 Ізраїль 1:1 Словенія 21:45 Польща _:_ Латвія 21:45 Македонія 3:1 Латвія 21:45 Словенія _:_ Македонія

Група H

№ Команда І П Н П З П О 1. Франція 0 0 0 0 0 0 0 2. Туреччина 0 0 0 0 0 0 0 3. Молдова 0 0 0 0 0 0 0 4. Албанія 0 0 0 0 0 0 0 5. Ісландія 0 0 0 0 0 0 0 6. Андорра 0 0 0 0 0 0 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Албанія _:_ Туреччина 19:00 Туреччина _:_ Молдова 21:45 Андорра _:_ Ісландія 21:45 Андорра _:_ Албанія 21:45 Молдова _:_ Франція 21:45 Франція _:_ Ісландія

Група I

№ Команда І П Н П З П О 1. Кіпр 1 1 0 0 5 0 3 2. Казахстан 1 1 0 0 3 0 3 3. Бельгія 1 1 0 0 3 1 3 4. Росія 1 0 0 1 1 3 0 5. Шотландія 1 0 0 1 0 3 0 6. Сан-Марино 1 0 0 1 0 5 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 17:00 Казахстан 3:0 Шотландія 16:00 Казахстан _:_ Росія 19:00 Кіпр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино _:_ Шотландія 21:45 Бельгія 3:1 Росія 21:45 Кіпр _:_ Бельгія

Група J

№ Команда І П Н П З П О 1. Італія 0 0 0 0 0 0 0 2. Греція 0 0 0 0 0 0 0 3. Фінляндія 0 0 0 0 0 0 0 4. Боснія і Герцеговина 0 0 0 0 0 0 0 5. Вірменія 0 0 0 0 0 0 0 6. Ліхтенштейн 0 0 0 0 0 0 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 21:45 Італія _:_ Фінляндія 19:00 Вірменія _:_ Фінляндія 21:45 Боснія і Герцеговина _:_ Вірменія 21:45 Боснія і Герцеговина _:_ Греція 21:45 Ліхтенштейн _:_ Греція 21:45 Італія _:_ Ліхтенштейн

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами всіх матчів Ліги націй.