Став відомий склад учасників Золотого кубка КОНКАКАФ-2019.

Визначилися учасники Золотого кубка КОНКАКАФ-2019, в якому візьмуть участь 16 національних збірних.

Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Участь у розіграші Золотого кубку КОНКАКАФ буреть зони Північної Америки, Центральної Америки та Карибського басейну.

Учасники Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019

Мексика Мартиніка Коста-Ріка Кюрасао Панама Бермуди Гондурас Куба США Гайана Тринідад і Тобаго Нікарагуа Гаїті Ямайка Канада Сальвадор

На груповому етапі учасники будуть розбиті на чотири групи по чотири команді у кожній. До стадії плей-оф вийдуть по дві найкращі у кожній групі.

Турнір стартує 15 червня і триватиме до 7 липня 2019 року.

Нагадаємо, у Ріо-де-Жанейро відбулося жеребкування 46-го розіграшу Копа Америка-2019.

Фото: Gold Cup 2019

Джерело: CONCACAF Gold Cup