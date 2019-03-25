Став відомий склад учасників Золотого кубка КОНКАКАФ-2019.
Визначилися учасники Золотого кубка КОНКАКАФ-2019, в якому візьмуть участь 16 національних збірних.
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Участь у розіграші Золотого кубку КОНКАКАФ буреть зони Північної Америки, Центральної Америки та Карибського басейну.
Учасники Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019
|Мексика
|Мартиніка
|Коста-Ріка
|Кюрасао
|Панама
|Бермуди
|Гондурас
|Куба
|США
|Гайана
|Тринідад і Тобаго
|Нікарагуа
|Гаїті
|Ямайка
|Канада
|Сальвадор
На груповому етапі учасники будуть розбиті на чотири групи по чотири команді у кожній. До стадії плей-оф вийдуть по дві найкращі у кожній групі.
Турнір стартує 15 червня і триватиме до 7 липня 2019 року.
Нагадаємо, у Ріо-де-Жанейро відбулося жеребкування 46-го розіграшу Копа Америка-2019.
Фото: Gold Cup 2019
Джерело: CONCACAF Gold Cup