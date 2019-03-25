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Золотий кубок КОНКАКАФ-2019: визначилися усі учасники

Став відомий склад учасників Золотого кубка КОНКАКАФ-2019.

Золотой Кубок КОНКАКАФ

Визначилися учасники Золотого кубка КОНКАКАФ-2019, в якому візьмуть участь 16 національних збірних.

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Участь у розіграші Золотого кубку КОНКАКАФ буреть зони Північної Америки, Центральної Америки та Карибського басейну.

Учасники Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019

Мексика Мартиніка
Коста-Ріка Кюрасао
Панама Бермуди
Гондурас Куба
США Гайана
Тринідад і Тобаго Нікарагуа
Гаїті Ямайка
Канада Сальвадор

На груповому етапі учасники будуть розбиті на чотири групи по чотири команді у кожній. До стадії плей-оф вийдуть по дві найкращі у кожній групі.

Турнір стартує 15 червня і триватиме до 7 липня 2019 року.

Нагадаємо, у Ріо-де-Жанейро відбулося жеребкування 46-го розіграшу Копа Америка-2019.

ФотоGold Cup 2019

ДжерелоCONCACAF Gold Cup

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