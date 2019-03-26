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Люксембург вслід за Португалією вимагає технічної поразки для України

Федерація футболу Люксембурга має намір подати скаргу через гру за збірну України Жуніора Мораеса.

Мораес в сборной Украины

Президент Федерації футболу Люксембурга Поль Філіпп заявив, що місцева федерація збирається подати протест в УЄФА щодо неправомірності натуралізації Жуніора Мораеса.

У FLF вважають, що Україна порушила правила натуралізації бразильця Жуніора Мораеса, який не перебував безперервно на території України протягом 5-ти років.

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Люксембуржці наголошують, що і їхня збірна, і збірна Португалії повинні отримати по 3 очки за матчі зі збірною України.

Зазначимо, що у статуті ФІФА в розділі “Правила стосуються застосування статуту” в статті 7 зазначено, що натуралізований футболіст повинен безперервно принаймні 5 років після досягнення 18-річчя жити на території цієї країни.

Нагадаємо, спершу про технічну поразку України заговорили у Федерації футболу Португалії.

Фото: ФФУ

Джерело: RTL

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