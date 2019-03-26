Збірна України може отримати технічну поразку у матчах відбору на Євро-2020 з Португалією та Люксембургом через порушення правил натуралізації Жуніора Мораеса.

Федерація футболу Португалії вважає, що натуралізація Жуніора Мораеса відбулася з порушеннями, оскільки футболіст не прожив в Україні п’ять років поспіль.

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Представники португальців невдовзі мають намір звернутися у ФІФА, щоб організація проаналізувала дотримання усіх правил щодо натуралізації бразильця. У випадку, якщо організація знайде порушення, то синьо-жовтим загрожуватиме технічна поразка в матчах, де брав участь Жуніор.

Мораес прибув в Україну у червні 2012 року і покинув Україну у 2017 році, перейшовши у китайський клуб Тяньцзинь Теда. Таким чином, Мораес прожив в Україні безперервно лише 4 роки і 8 місяців.

Нагадаємо, Мораес отримав українське громадянство перед стартовими матчами збірної України у кваліфікації на Євро-2020 і був викликаний до національної команди.

Фото: ФФУ

Джерело: Mais Futebol