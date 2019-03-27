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Факти / Спорт

Усик відмовився від чемпіонського поясу WBA

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відмовився від поясу WBA.

Усик

Олександр Усик відмовився від пояса WBA і бою з Денисом Лебедєвим.

Причиною відмови стало рішення боксера і його команди перейти в суперважку категорію.

– З цих причин ми не можемо боксувати з Денисом і я відмовляюся від пояса. Я не хочу, щоб він просто так у мене був. Нехай хлопці за нього боксують, це нормально, — сказав Усик.

Також він побажав успіхів Лебедєву і всім, хто буде боротися за цей пояс.

 

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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

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