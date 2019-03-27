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Журналіст, який вижив в авіакатастрофі з клубом Шапекоенсе, раптово помер

Журналіст Рафаель Хензел, який вижив у авіакатастрофі літака з футбольною командою Шапекоенсе, помер граючи у футбол.

Рафаэль Хензел

Бразильський журналіст Рафаель Хензел був одним із шести пасажирів літака, які вижили після авіакатастрофи судна з футбольною командою Шапекоенсе біля колумбійського міста Модельїн у 2016 році. Тоді загинула 71 людина.

Хензел тоді вижив, але напередодні помер від серцевого нападу під час гри у футбол з друзями. Журналісту терміново викликали швидку і доставили до шпиталю у Шапеко, однак лікарі не змогли йому допомогти.

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Рафаелю було 45 років. Останнім місцем роботи журналіста було радіо Oeste Capital.

Через кілька місяців після авіакатастрофи Хензел випустив книгу “Жити спочатку”, в якій розповів про те, як йому надали другий шанс після авіакатастрофи.

Нагадаємо, призер чемпіонату світу з плавання Кеннет То помер у віці 26-років у Флориді в США.

ФотоRafael Henzel II

Джерело: CNN

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