Промоутер Олександра Усика Едді Хірн підтвердив бій українця з камерунцем Карлосом Такамом.

Чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик проведе дебютний бій у важкій вазі проти екс-претендента на титул камерунця Карлоса Такама.

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Про це повідомив промоутер українця Едді Хірн.

— Бій з Такамом узгоджений. Нам залишається визначитися з DAZN щодо точної дати поєдинку.

Бій Усик – Такам може пройти 17, 18 або 25 травня. Команда Усика хоче 17 травня, адже наступного дня відбудеться бій Деонтея Вайлдера та Домініка Бразіла.

Раніше Олександр Усик відмовився від пояса WBA і бою з Денисом Лебедєвим.