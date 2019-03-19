PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Боксера звинуватили в підтримці тероризму через вибір пісні для виходу на ринг

Ірландський боксер Майкл Конлан переміг мексиканця Рубена Гарсію Ернандеса у поєдинку на Madison Square Garden.

Майкл Конлан

У Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden відбувся вечір боксу. У головному поєдинку у напівлегкій вазі зустрічалися 27-річний ірландець Майкл Конлан та 25-річний мексиканець Рубен Гарсія Ернандес. За підсумками 10-ти раундів одноголосним рішенням судді присудили перемогу ірландському бійцю.

Для Конлана ця перемога стала одинадцятою у кар’єрі, шість з яких він здобув нокаутом. Однак, після бою обговорювали не перемогу боксера, а його музичні вподобання.

Читайте: Роналду перший! ESPN назвала топ-100 найпопулярніших спортсменів світу

27-річний боксер вирішив вийти на ринг під пісню Wolfe Tones Celtic Symphony, у тексті якої є рядки “Ooh Ahh Up The Ra”, які асоціюються з Ірландською республіканською армією.

Під час виходу боксера, деякі глядачі підспівували текст пісні. Це не на жарт обурило політиків з Демократичної юніоністської партії, яка діє у Північній Ірландії і входить до коаліції уряду Терези Мей. Зокрема, політик Брайян Кінгстон заявив, що “його вчинок ганебний і він немає жодної поваги до жертв тероризму з боку ІРА.”

Деякі користувачі у соцмережі зазначають, що тероризм потрібно засуджувати, а не прославляти, а також, що більше ніколи не будуть підтримувати боксера. Інші стають на захист Конлана і вважають звинувачення смішними.

Ірландський гурт The Wolfe Tones має у своєму репертуарі кілька пісень, які возвеличують ІРА.

Ірландська республіканська армія (ІРА) — військова революційна організація, яка вела партизанську війну проти британського правління в Ірландії під час Війни за незалежність Ірландії у 1919—1921 роках. Після підписання Англо-ірландського договору 6 грудня 1921 року ІРА, розкололася на прихильників і противників договору.

Раніше ірландський клуб Беллібрек збрехав про смерть свого футболіста, щоб відмінити матч.

Фото4MikeyWilliams

Джерело: The Irish Post

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Майкі Гарсія програв Ерролу Спенсу
Збірна Бангладеш з крикету ледь не загинула у теракті в Новій Зеландії
Як правильно займатися спортом вдома: 8 безцінних правил
У Києві пройде турнір зі спортивної гімнастики Ukraine International Cup 2019
Біатлоністка ледь не застрелила суддю перед стартом ЧС в Естерсунді
Тарас Шелестюк назвав ім’я свого майбутнього суперника
Ломаченко продумує на 2-3 кроки вперед, його неможливо вивчити — Кролла
Учасник трьох Олімпійських ігор зізнався у вживанні допінгу
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка