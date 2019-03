У Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden відбувся вечір боксу. У головному поєдинку у напівлегкій вазі зустрічалися 27-річний ірландець Майкл Конлан та 25-річний мексиканець Рубен Гарсія Ернандес. За підсумками 10-ти раундів одноголосним рішенням судді присудили перемогу ірландському бійцю.

Для Конлана ця перемога стала одинадцятою у кар’єрі, шість з яких він здобув нокаутом. Однак, після бою обговорювали не перемогу боксера, а його музичні вподобання.

27-річний боксер вирішив вийти на ринг під пісню Wolfe Tones Celtic Symphony, у тексті якої є рядки “Ooh Ahh Up The Ra”, які асоціюються з Ірландською республіканською армією.

Під час виходу боксера, деякі глядачі підспівували текст пісні. Це не на жарт обурило політиків з Демократичної юніоністської партії, яка діє у Північній Ірландії і входить до коаліції уряду Терези Мей. Зокрема, політик Брайян Кінгстон заявив, що “його вчинок ганебний і він немає жодної поваги до жертв тероризму з боку ІРА.”

Very disappointing that Michael Conlon does not follow the lead of many previous boxing and sporting heroes so that people can support him across the divide. Disgraceful that he has no regard for the victims of IRA terrorism. https://t.co/Conh3GBvLY

— Brian Kingston (@BrianKingston) 18 марта 2019 г.