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Факти / Спорт

Зідан поверне Луніна в Реал, а сина відправить в оренду – ЗМІ

Зінедін Зідан вирішив дати українському воротареві Андрію Луніну шанс заграти за Реал у новому сезоні.

Зідан поверне Луніна в Реал, а сина відправить в оренду – ЗМІ

Тренер мадридського Реала Зінедін Зідан вирішив повернути українця Андрія Луніна з оренди.

Повідомляється, що Зізу остаточно вирішить, чи залишати голкіпера збірної України на наступний сезон, надавши йому кілька шансів.

При цьому свого сина Люка Зідан може відправити в оренду у Хетафе чи Леганес.

Читайте: На Мбаппе та Азара! Реал виділить Зідану космічну суму на трансфери

До слова, в останньому зараз виступає 19-річний Лунін.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що саме сина Зідан зробить другим воротарем у Реалі.

Джерело: Sportanalytic.com

Фото: Real Madrid

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