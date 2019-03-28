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Факти / Спорт

На Мбаппе та Азара! Реал виділить Зідану космічну суму на трансфери

Стало відомо, скільки мадридський Реал виділить на трансфери Зінедіну Зідану у літнє міжсезоння.

Флорентино Перес

Мадридський Реал оголосив про виручку у €751 млн за минулий сезон і розраховує витратити €500 млн у літнє трансферне вікно.

У пріорітеті вершкових залишаються форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, нападник Челсі Еден Азар на півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба. Саме на покупки цих футболістів галактикос готові викласти півмільйона євро.

Читайте: Перша покупка Зідана: Реал оголосив про трансфер захисника Порту

Нагадаємо, Зінедін Зідан повернувся у мадридський Реал після відставки двох тренерів ХУлена Лопетегі та Сантьяго Соларі.

Раніше Факти ICTV писали, що Реал готовий зробити пропозицію Ліверпулю щодо трансферу Мохаммеда Салаха.

Джерело: L’Equipe

Фото: Dreamstime

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