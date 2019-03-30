Національний олімпійський комітет назвав спортивних героїв 2018 року.

Найкращим спортсменом року було визнано чемпіона Олімпіади-2018 з фрістайлу Олександра Абраменка.

Нагороду найкращої спортсменки року віддали чемпіонці та бронзовому призеру чемпіонатів світу і Європи з кульової стрільби Олені Костевич.

Я так довго чекала на цю нагороду. Я навіть не вірю, що мені це вдалось і зараз у мене дві нагороди. В мене багато мотивації напередодні олімпійських ігор, тому попереду багато роботи. Я в хорошій формі і багато працюю на якість, тому в мене зараз сильна фізична підготовка, – говорить Костевич.