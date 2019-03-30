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Факти / Спорт

Абраменко та Костевич стали спортсменами року в Україні

Найкращими спортсменами 2018 року стали Олександр Абраменко та Олена Костевич.

Абраменко та Костевич стали спортсменами року в Україні

Національний олімпійський комітет назвав спортивних героїв 2018 року.

Найкращим спортсменом року було визнано чемпіона Олімпіади-2018 з фрістайлу Олександра Абраменка.

Нагороду найкращої спортсменки року віддали чемпіонці та бронзовому призеру чемпіонатів світу і Європи з кульової стрільби Олені Костевич.

Я так довго чекала на цю нагороду. Я навіть не вірю, що мені це вдалось і зараз у мене дві нагороди. В мене багато мотивації напередодні олімпійських ігор, тому попереду багато роботи. Я в хорошій формі і багато працюю на якість, тому в мене зараз сильна фізична підготовка, – говорить Костевич.

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До слова, Олена Костевич та Олег Омельчук такожотримали нагороду за кращу команду року.

Нагадаємо, минулого року найкращими спортсменами стали Ольга Харлан та Олександр Хижняк.

Фото: Олена Костевич, Олександр Абраменко

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