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Факти / Спорт

Боксер укусив суперника за живіт під час бою

Боксера Кеша Алі дискваліфікували за те, що він укусив суперника під час бою.

Боксер укусив суперника за живіт під час бою

Бій у суперважкій вазі між Девідом Прайсом і Кешем Алі був затьмарений неспортивною поведінкою останнього.

В одному з епізодів у п’ятому раунді Алі впав на Прайса і вкусив його за живіт.

Суддя був змушений зупинити поєдинок. На тілі важкоатлета було видно сліди від зубів суперника.

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Повідомляється, що Алі був дискваліфікований. Ганебна поразка стала першою в кар’єрі боксера.

Нагадаємо, боксер помер через кілька днів після того, як був відправлений у нокаут.

Джерело: World Boxing Wall

Фото: Kash Ali

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