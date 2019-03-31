Боксера Кеша Алі дискваліфікували за те, що він укусив суперника під час бою.
Бій у суперважкій вазі між Девідом Прайсом і Кешем Алі був затьмарений неспортивною поведінкою останнього.
В одному з епізодів у п’ятому раунді Алі впав на Прайса і вкусив його за живіт.
Суддя був змушений зупинити поєдинок. На тілі важкоатлета було видно сліди від зубів суперника.
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Повідомляється, що Алі був дискваліфікований. Ганебна поразка стала першою в кар’єрі боксера.
Нагадаємо, боксер помер через кілька днів після того, як був відправлений у нокаут.
Джерело: World Boxing Wall
Фото: Kash Ali
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