Боксера Кеша Алі дискваліфікували за те, що він укусив суперника під час бою.

Бій у суперважкій вазі між Девідом Прайсом і Кешем Алі був затьмарений неспортивною поведінкою останнього.

В одному з епізодів у п’ятому раунді Алі впав на Прайса і вкусив його за живіт.

Суддя був змушений зупинити поєдинок. На тілі важкоатлета було видно сліди від зубів суперника.

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Повідомляється, що Алі був дискваліфікований. Ганебна поразка стала першою в кар’єрі боксера.

Нагадаємо, боксер помер через кілька днів після того, як був відправлений у нокаут.

Джерело: World Boxing Wall

Фото: Kash Ali