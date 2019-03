Журналістка Дженні Суше планує подавати в суд на болгарського боксера Кубрата Пулєва за те, що він поцілував її під час інтерв’ю в губи.

Читайте: ДНК Роналду: поліція видала ордер у справі про згвалтування

Суше вже найняла відомого адвоката з прав жінок Глорію Оллред і буде судитися зі спортсменом.

37-річний боксер заявив, що вони з Дженні друзі і все гаразд, однак жінка спростувала слова Пулєва про те, що вони дружать, і додала, що на вечірці після бою вони зустрілися випадково.

Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi

— NBT BOXING (@BoxingNbt) 24 марта 2019 г.