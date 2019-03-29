Журналістка Дженні Суше збирається подати в суд на болгарського боксера Кубрата Пулєва за поцілунок під час інтерв’ю.

Журналістка Дженні Суше планує подавати в суд на болгарського боксера Кубрата Пулєва за те, що він поцілував її під час інтерв’ю в губи.

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Суше вже найняла відомого адвоката з прав жінок Глорію Оллред і буде судитися зі спортсменом.

— Я почала інтерв’ю, і раптом він схопив мене за обличчя і поцілував. Я була шокована, збентежена і не знала, як себе повести. Потім я підійшла до столу, щоб скласти речі в рюкзак. Він схопив мене за сідниці і стиснув обома руками, а потім пішов, нічого мені не сказавши, і розсміявся. Мені стало ніяково. Я не давала приводу цілувати себе або хапати за зад. Я була присутня на боксерському поєдинку як професійний представник преси, — заявила жінка.

37-річний боксер заявив, що вони з Дженні друзі і все гаразд, однак жінка спростувала слова Пулєва про те, що вони дружать, і додала, що на вечірці після бою вони зустрілися випадково.

— Він попросив, щоб я прибрала епізод з поцілунком з відео. Але я не зроблю цього — нехай люди бачать, як він себе повів. Те, що він зробив, було огидно. Ми не були друзями, не перебували в романтичних стосунках. Він не мав права мене цілувати, — додала Суше.

Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi — NBT BOXING (@BoxingNbt) 24 марта 2019 г.

Адвокат Суше попросила атлетичну комісію штату Каліфорнія провести розслідування та призупинити дію боксерської ліцензії Пулєва. Комісія наказала боксеру з’явитися на слухання.

Джерело: YAHOO Sports