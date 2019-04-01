PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

WBA прибрала Усика зі свого рейтингу

Всесвітня боксерська асоціація прибрала ім’я Олександра Усика з оновленого рейтингу організації.

Усик

Український боксер Олександр Усик відсутній в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації.

Читайте: Гвоздик здобув перемогу у бою за титул WBC

WBA оновила свої рейтинги у всіх вагових категоріях. У першій важкій вазі зник з рейтингу український боксер Олександр Усик, який відмовився від титулу WBA.

Водночас, Усик не з’явився в суперважкій вазі, оскільки ще не дебютував у ній.

Нагадаємо, Олександр Усик відмовився від пояса WBA і бою з Денисом Лебедєвим.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка