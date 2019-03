Гвоздик захистив титул чемпіона WBC у напівважкій вазі.

Бій дійшов лише до п’ятого раунду через травму Нгумбу, він отримав травму ноги та відмовився продовжувати двобій.

За ці п’ять раундів Гвоздик показав себе непогано. У першому раунді українець зайняв центр рингу і спокійно перевіряв Нгумбу. Так само пройшов і другий раунд, Гвоздик був активнішим і точнішим, хоча й не вкладався в удари.

На початку другої хвилини третього раунду Гвоздик щільним ударом дістав опонента. Француз спробував відповісти серією, але українець прийняв на блок.

Наприкінці четвертого раунду у Гвоздика пройшло пару точних комбінацій.

#TheNail wins by TKO after a non-contact injury to Doudou Ngumbu pic.twitter.com/cMwbyV6Co6

— Top Rank Boxing (@trboxing) 31 марта 2019 г.