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Факти / Спорт

Гвоздик здобув перемогу у бою за титул WBC

Олександр Гвоздик у бою за титул WBC отримав технічну перемогу через травму Нгумбу.

Гвоздик здобув перемогу у бою за титул WBC

Гвоздик захистив титул чемпіона WBC у напівважкій вазі.

Бій дійшов лише до п’ятого раунду через травму Нгумбу, він отримав травму ноги та відмовився продовжувати двобій.

За ці п’ять раундів Гвоздик показав себе непогано. У першому раунді українець зайняв центр рингу і спокійно перевіряв Нгумбу. Так само пройшов і другий раунд, Гвоздик був активнішим і точнішим, хоча й не вкладався в удари.

На початку другої хвилини третього раунду Гвоздик щільним ударом дістав опонента. Француз спробував відповісти серією, але українець прийняв на блок.

Наприкінці четвертого раунду у Гвоздика пройшло пару точних комбінацій.

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До речі, українські боксери Олександр Усик та Олександр Гвоздик удостоїлися нагород від Світової боксерської ради.

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