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Факти / Спорт

Чемпіон світу з біатлону Підручний став спортсменом місяця в Україні

НОК визнав чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного найкращим спортсменом місяця в Україні.

Дмитро Підручний

Національний олімпійський комітет визнав чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного найкращим спортсменом місяця в Україні.

Для біатлоніста це перше високе визнання НОК.

Читайте: Абраменко та Костевич стали спортсменами року в Україні

Найкращим тренером березня став старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.

Нагадаємо, Підручний здобув золоту медаль на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді.

Фото: НОК

Джерело: НОК

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