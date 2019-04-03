Промоутерська компанія Top Rank оприлюднила відео промо бою Ломаченко — Кролла.

Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко вийде на ринг проти обов’язкового претендента на його титул британця Ентоні Кролли, який пройде 12 квітня.

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Промоутерська компанія Top Rank показала офіційний промо ролик поєдинку Василя Ломаченка та Ентоні Кролла.

Нагадаємо, бій між Ломаченком та Кроллою відбудеться 12 квітня у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) у Staples Center.

Раніше у Top Rank розповіли про плани Василя Ломаченка на 2019 рік.