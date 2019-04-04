Ломаченко отримає за бій проти Кролли більше 2 мільйонів доларів.

Бій Василь Ломаченко – Ентоні Кролла стане прибутковішим для українця, ніж попередній його поєдинок проти пуерториканця Хосе Педраси.

Стало відомо, що український чемпіон за версіями WBA і WBO отримає за вихід у ринг 2,2 мільйона доларів.

Як відомо, за поєдинок з Педрасою Ломаченко забрав 2 мільйонів доларів.

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Бій між Ломаченком і британцем Кроллою заплановано на 12 квітня. Прийматиме вечір боксу арена Staples Center у Лос-Анджелесі.

Як повідомлялося, промоутерська компанія розповіла про плани Василя Ломаченка на 2019 рік.

Джерело: ESPN

Фото: Василь Ломаченко