Ломаченко отримає за бій проти Кролли більше 2 мільйонів доларів.
Бій Василь Ломаченко – Ентоні Кролла стане прибутковішим для українця, ніж попередній його поєдинок проти пуерториканця Хосе Педраси.
Стало відомо, що український чемпіон за версіями WBA і WBO отримає за вихід у ринг 2,2 мільйона доларів.
Як відомо, за поєдинок з Педрасою Ломаченко забрав 2 мільйонів доларів.
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Бій між Ломаченком і британцем Кроллою заплановано на 12 квітня. Прийматиме вечір боксу арена Staples Center у Лос-Анджелесі.
Як повідомлялося, промоутерська компанія розповіла про плани Василя Ломаченка на 2019 рік.
Джерело: ESPN
Фото: Василь Ломаченко
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