Бій Олександр Усик – Карлос Такама офіційно призначено на кінець травня.
Бій Олександр Усик – Карлос Такама отримав офіційну дату і місце проведення.
Дебют українського боксера в суперважкій вазі відбудеться 25 травня в Оксон-Хіллі (штат Меріленд, США).
Продаж квитків відкриється у середу, 10 квітня.
Трансляцією поєдинку займеться DAZN у США, а також Sky Sports у Великій Британії.
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В андеркарті бою в ринг вийде ще один українець – напівлегковаговик Олег Малиновський.
Раніше Олександр Усик відмовився від пояса WBA і бою з Денисом Лебедєвим.
Джерело: TRIBUNA
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