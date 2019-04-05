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Факти / Спорт

Бій Усик – Такам призначений офіційно: дата і місце

Бій Олександр Усик – Карлос Такама офіційно призначено на кінець травня.

Бій Усик – Такам призначений офіційно: дата і місце

Бій Олександр Усик – Карлос Такама отримав офіційну дату і місце проведення.

Дебют українського боксера в суперважкій вазі відбудеться 25 травня в Оксон-Хіллі (штат Меріленд, США).

Продаж квитків відкриється у середу, 10 квітня.

Трансляцією поєдинку займеться DAZN у США, а також Sky Sports у Великій Британії.

Читайте: Боксер укусив суперника за живіт під час бою

В андеркарті бою в ринг вийде ще один українець – напівлегковаговик Олег Малиновський.

Раніше Олександр Усик відмовився від пояса WBA і бою з Денисом Лебедєвим.

Джерело: TRIBUNA

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