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Зідан зробить Луніна другим воротарем у Реалі — ЗМІ

Головний тренер Реала Зінедін Зідан залишить основним воротарем у команді бельгійця Тібо Куртуа.

Андрій Лунін

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан вирішив, що роль основного голкіпера команди у наступному сезоні дістанеться бельгійцю Тібо Куртуа.

Скоріш за все 33-річний Кейлор Навас покине вершкових по завершенню сезона, а роль другого воротаря команди дістанеться українцю Андрію Луніну, який нині знаходиться в оренді в Леганесі.

Зазначається, що син Зідана — Лука стане третім голкіпером Реала.

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У нинішньому сезоні Тібо Куртуа провів 32 матча, з яких лише у 10 зберіг свої ворота “сухими”. На рахунку Луніна 5 матчів за Леганес, в яких він пропустив 3 м’ячі і парирував 2 пенальті.

Раніше інше іспанське видання Marca повідомляло, що Зідан не планує повертати Луніна з оренди на насутпний сезон.

Джерело: ABC News

Фото: Getty Images

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