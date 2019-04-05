Головний тренер Реала Зінедін Зідан залишить основним воротарем у команді бельгійця Тібо Куртуа.
Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан вирішив, що роль основного голкіпера команди у наступному сезоні дістанеться бельгійцю Тібо Куртуа.
Скоріш за все 33-річний Кейлор Навас покине вершкових по завершенню сезона, а роль другого воротаря команди дістанеться українцю Андрію Луніну, який нині знаходиться в оренді в Леганесі.
Зазначається, що син Зідана — Лука стане третім голкіпером Реала.Читайте: Фанати Реала - Куртуа: Ти навіть таксі зупинити не зможеш Ляп Куртуа не допоміг! Бельгія перемогла Росію у відборі на Євро-2020 Лунін продемонстрував фантастичну реакцію на тренуванні
У нинішньому сезоні Тібо Куртуа провів 32 матча, з яких лише у 10 зберіг свої ворота “сухими”. На рахунку Луніна 5 матчів за Леганес, в яких він пропустив 3 м’ячі і парирував 2 пенальті.
Раніше інше іспанське видання Marca повідомляло, що Зідан не планує повертати Луніна з оренди на насутпний сезон.