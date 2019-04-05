Главный тренер Реала Зинедин Зидан оставит основным вратарем в команде бельгийца Тибо Куртуа.
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан решил, что роль основного голкипера команды в следующем сезоне достанется бельгийцу Тибо Куртуа.
Скорее всего 33-летний Кейлор Навас покинет сливочных по завершению сезона, а роль второго вратаря команды достанется украинцу Андрею Лунину, который сейчас находится в аренде в Леганесе.
Отмечается, что сын Зидана — Лука станет третьим голкипером Реала.Читайте: Фанаты Реала - Куртуа: Ты даже такси остановить сможешь Ляп Куртуа не помог! Бельгия победила Россию в отборе на Евро-2020 Лунин продемонстрировал фантастическую реакцию на тренировке
В нынешнем сезоне Куртуа провел 32 матча, из которых только в 10 сохранил свои ворота “сухими”. На счету Лунина 5 матчей за Леганес, в которых он пропустил 3 мяча и парировал 2 пенальти.
Ранее другое испанское издание Marca сообщало, что Зидан не планирует возвращать Лунина по аренде на насутпний сезон.