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Зидан сделает Лунина вторым вратарем в Реале — СМИ

Главный тренер Реала Зинедин Зидан оставит основным вратарем в команде бельгийца Тибо Куртуа.

Андрій Лунін

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан решил, что роль основного голкипера команды в следующем сезоне достанется бельгийцу Тибо Куртуа.

Скорее всего 33-летний Кейлор Навас покинет сливочных по завершению сезона, а роль второго вратаря команды достанется украинцу Андрею Лунину, который сейчас находится в аренде в Леганесе.

Отмечается, что сын Зидана — Лука станет третьим голкипером Реала.

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В нынешнем сезоне Куртуа провел 32 матча, из которых только в 10 сохранил свои ворота “сухими”. На счету Лунина 5 матчей за Леганес, в которых он пропустил 3 мяча и парировал 2 пенальти.

Ранее другое испанское издание Marca сообщало, что Зидан не планирует возвращать Лунина по аренде на насутпний сезон.

Источник: ABC News

Фото: Getty Images

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