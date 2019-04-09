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Факти / Спорт

Ломаченко одягне на бій проти Кролли унікальний халат

Промоутер Василя Ломаченка заінтригував виглядом халату, в якому український боксер вийде на бій проти Ентоні Кролли.

Ломаченко одягне на бій проти Кролли унікальний халат

Василь Ломаченко виходитиме на бій проти Ентоні Кролли в особливому халаті.

Із закликом звернути увагу на зовнішній вигляд українського боксера виступив його промоутер Боб Арум.

– В історії боксу не було ще нічого подібного, – заінтригував він.

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Як відомо, Ломаченко вийде в ринг проти Кролли 12 квітня в Лос-Анджелесі. Українець отримає за бій проти британця більше 2 мільйонів доларів.

Джерело: Isport

Фото: Dreamstime

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