Промоутер Василя Ломаченка заінтригував виглядом халату, в якому український боксер вийде на бій проти Ентоні Кролли.
Василь Ломаченко виходитиме на бій проти Ентоні Кролли в особливому халаті.
Із закликом звернути увагу на зовнішній вигляд українського боксера виступив його промоутер Боб Арум.
– В історії боксу не було ще нічого подібного, – заінтригував він.
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Як відомо, Ломаченко вийде в ринг проти Кролли 12 квітня в Лос-Анджелесі. Українець отримає за бій проти британця більше 2 мільйонів доларів.
Джерело: Isport
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