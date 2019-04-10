Північноірландський футболіст проведе 3 місяці у в’язниці за фото, зроблене під час сексу з 16-річною дівчиною.
Футболіст північноірландського клубу Кліфтонвілл Джей Доннеллі проведе 3 місяці за ґратами.
У липні 2016 року гравець зайнявся сексом з 16-річною дівчиною, яка була одягнена у футболку Кліфтонвілла з номером та прізвищем Джея на спині.
Під час статевого акту футболіст зробив кілька фото і відправив їх своїм друзям у месенджері WhatsApp. У підсумку знімки потрапили у загальний доступ.
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Під час винесення вердикту суддя зазначив, що поява фото в Інтернеті негативно вплинула на дівчину.
Спочатку Доннеллі засудили до чотирьох місяців ув’язнення, але після апеляції термін скоротили до трьох місяців.
Нагадаємо, бійця ММА Конора МакГрегора підозрюють у насильницьких діях сексуального характеру.
Фото: Irish League Pictures
Джерело: The Irish Sun