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Факти / Спорт

Ірландський футболіст потрапив за ґрати через фото, зроблене під час сексу

Північноірландський футболіст проведе 3 місяці у в’язниці за фото, зроблене під час сексу з 16-річною дівчиною.

Джей Доннелли

Футболіст північноірландського клубу Кліфтонвілл Джей Доннеллі проведе 3 місяці за ґратами.

У липні 2016 року гравець зайнявся сексом з 16-річною дівчиною, яка була одягнена у футболку Кліфтонвілла з номером та прізвищем Джея на спині.

Під час статевого акту футболіст зробив кілька фото і відправив їх своїм друзям у месенджері WhatsApp. У підсумку знімки потрапили у загальний доступ.

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Під час винесення вердикту суддя зазначив, що поява фото в Інтернеті негативно вплинула на дівчину.

Спочатку Доннеллі засудили до чотирьох місяців ув’язнення, але  після апеляції термін скоротили до трьох місяців.

Нагадаємо, бійця ММА Конора МакГрегора підозрюють у насильницьких діях сексуального характеру.

Фото

ДжерелоThe Irish Sun

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