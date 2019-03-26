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Проти МакГрегора завели кримінальну справу про сексуальне насильство

Бійця ММА Конора МакГрегора підозрюють у насильницьких діях сексуального характеру.

Проти МакГрегора завели кримінальну справу про сексуальне насильство

Поліція розпочала слідство проти Конора МакГрегора після того, як жінка звинуватила його у скоєному над нею насильстві сексуального характеру.

Вона заявила у поліцію, що МакГрегор здійснив над нею сексуальне насильство в одному з готелів Дубліна.

У січні його затримали і допитали. Офіційно звинувачення йому не висували.

Слідство триває.

Читайте: Співака R. Kelly заарештували у США. Його звинувачують у сексуальному насильстві

До речі, Конор МакГрегор заявив, що завершує кар’єру в змішаних бойових мистецтв (MMA).

Джерело: The Times

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