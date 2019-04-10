PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Під Snoop Dogg: Ломаченко провів відкрите тренування у Лос-Анджелесі

Український боксер Василь Ломаченко продемонстрував шанувальникам свої кондиції перед боєм з Ентоні Кролла.

Василь Ломаченко

Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко провів відкрите тренування напередодні бою з британцем Ентоні Кролла.

Тренування пройшло в Українському культурному центрі у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).

Дивіться: Ломаченко — Кролла: з’явилося офіційне промо бою

Ломаченко з’явився у ринзі, коли звучала культова композиція американського репера Snoop Dogg “The Next Episode”.

Бій Ломаченко – Кролла відбудеться 12 квітня у Лос-Анджелесі, а накону поєдинку стоятимуть титули українця.

До речі, Ломаченко одягне на бій проти Кролли унікальний халат.

ФотоVasiliy Lomachenko / Василий Ломаченко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка