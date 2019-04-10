Український боксер Василь Ломаченко продемонстрував шанувальникам свої кондиції перед боєм з Ентоні Кролла.

Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко провів відкрите тренування напередодні бою з британцем Ентоні Кролла.

Тренування пройшло в Українському культурному центрі у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).

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Ломаченко з’явився у ринзі, коли звучала культова композиція американського репера Snoop Dogg “The Next Episode”.

Бій Ломаченко – Кролла відбудеться 12 квітня у Лос-Анджелесі, а накону поєдинку стоятимуть титули українця.

До речі, Ломаченко одягне на бій проти Кролли унікальний халат.

Фото: Vasiliy Lomachenko / Василий Ломаченко