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Факти / Спорт

КДК ФФУ дискваліфікував Гармаша на 4 матчі

Футболіст київського Динамо Денис Гармаш отримав покарання за дії у матчі 1/4 фіналу Кубка України проти Шахтаря.

Денис Гармаш

Півзахисника Динамо Дениса Гармаша покарали за дії у матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу.

Футболіст в одному з ігрових епізодів вдарив головою форварда гірників Жуніора Мораеса, за що отримав пряму червону картку від головного арбітра зустрічі Максима Козиряцького.

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За рішенням КДК ФФУ Гармаша дискваліфікували на 4 матчі.

Ні Динамо, ні гравець жодних документів, які б могли пом’якшити рішення до Контрольно-Дисциплінарного Комітету не надавали.

Нагадаємо, Шахтар пробився до півфіналу Кубка України обігравши Динамо в серії пенальті.

Джерело: ФФУ

Фото: Dreamstime

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