Футболіст київського Динамо Денис Гармаш отримав покарання за дії у матчі 1/4 фіналу Кубка України проти Шахтаря.
Півзахисника Динамо Дениса Гармаша покарали за дії у матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу.
Футболіст в одному з ігрових епізодів вдарив головою форварда гірників Жуніора Мораеса, за що отримав пряму червону картку від головного арбітра зустрічі Максима Козиряцького.
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За рішенням КДК ФФУ Гармаша дискваліфікували на 4 матчі.
Ні Динамо, ні гравець жодних документів, які б могли пом’якшити рішення до Контрольно-Дисциплінарного Комітету не надавали.
Нагадаємо, Шахтар пробився до півфіналу Кубка України обігравши Динамо в серії пенальті.
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