Василь Ломаченко та Ентоні Кролла провели традиційну дуель поглядів напередодні поєдинку 12 квітня у Лос-Анджелесі.
Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко провів першу традиційну дуель поглядів з претендентом на титули Ентоні Кроллою.
Першим відвів очі британець, тоді як український боксер був незворушний.
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Поєдинок Ломаченко — Кролла пройде в ніч на 13 квітня на арені Staples Centre у Лос-Анджелесі.
За бій проти британця Ломаченко заробить $2.2 млн.
Ломаченко стане другим українцем після Віталія Кличка, який проведе бій на знаменитій арені міста ангелів.
До речі, Ломаченко одягне на бій проти Кролли унікальний халат.
Фото: BoxingScene
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