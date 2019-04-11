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Ломаченко виграв у Кролли дуель поглядів

Василь Ломаченко та Ентоні Кролла провели традиційну дуель поглядів напередодні поєдинку 12 квітня у Лос-Анджелесі.

Ломаченко Кролла дуель

Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко провів першу традиційну дуель поглядів з претендентом на титули Ентоні Кроллою.

Першим відвів очі британець, тоді як український боксер був незворушний.

Читайте: Під Snoop Dogg: Ломаченко провів відкрите тренування у Лос-Анджелесі

Поєдинок Ломаченко — Кролла пройде в ніч на 13 квітня на арені Staples Centre у Лос-Анджелесі.

За бій проти британця Ломаченко заробить $2.2 млн.

Ломаченко стане другим українцем після Віталія Кличка, який проведе бій на знаменитій арені міста ангелів.

До речі, Ломаченко одягне на бій проти Кролли унікальний халат.

Фото: BoxingScene

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