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Факти / Спорт

Ломаченко назвав свого наступного суперника

Василь Ломаченко після бою з Ентоні Кроллою викликав на бій Майкі Гарсію.

Василий Ломаченко

Український чемпіон Василь Ломаченко після успішного захисту своїх поясів WBA та WBO викликав на бій американського боксера Майкі Гарсію.

Про це він повідомив у коментарі після перемоги над Ентоні Кроллою.

Василь Ломаченко подякував своєму лікареві і заявив, що тепер готовий показувати все на 100%. Він також додав, що залишається у легкій вазі і хоче об’єднати пояси.

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Нагадаємо, Василь Ломаченко нокаутував Ентоні Кроллу у четвертому раунді. Для нього ця перемога стала 13-ю при одній поразці.

Джерело: Tribuna

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