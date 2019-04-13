Василь Ломаченко після бою з Ентоні Кроллою викликав на бій Майкі Гарсію.

Український чемпіон Василь Ломаченко після успішного захисту своїх поясів WBA та WBO викликав на бій американського боксера Майкі Гарсію.

Про це він повідомив у коментарі після перемоги над Ентоні Кроллою.

Василь Ломаченко подякував своєму лікареві і заявив, що тепер готовий показувати все на 100%. Він також додав, що залишається у легкій вазі і хоче об’єднати пояси.

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Нагадаємо, Василь Ломаченко нокаутував Ентоні Кроллу у четвертому раунді. Для нього ця перемога стала 13-ю при одній поразці.