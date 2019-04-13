Василь Ломаченко успішно захистив свої пояси WBA та WBO від зазіхань Ентоні Кролли.

У Лос-Анджелесі на арені Staples Center відбувся вечір боксу, головною родзинкою якого став поєдинок Василя Ломаченка з британцем Ентоні Кроллою.

Український чемпіон світу за версією WBA та WBO успішно захистив свої пояси. Бій завершився перемогою нокаутом у четвертому раунді.

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З перших раундів Ломаченко захопив центр ринга і потихенько наростав темп. Вже у третьому раунді рефері зафіксував стоячий нокдаун у Кролли. А в четвертому британець впав на настил ринга після потужного удару правою від Ломаченка.

Для Ломаченко ця перемога стала 13-ю при одній поразці. У Кролли це сьома поразка при 34 перемогах і трьох нічийних результатах.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію бою між Василем Ломаченком та Ентоні Кроллою в легкій вазі.