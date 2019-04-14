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Факти / Спорт

Не перелом: як травмувався Ломаченко у бою проти Кролли

Василь Ломаченко вивихнув руку в бою проти Ентоні Кролли.

Не перелом: як травмувався Ломаченко у бою проти Кролли

Перелом руки у Василя Ломаченка, про який повідомив сам український боксер після бою проти Ентоні Кролли, не підтвердився.

Лікуватиме український чемпіон саме вивих руки. При цьому Ломаченку не знадобиться операція, повідомив його менеджер Егіс Клімас.

За його словами, лікарі вправили кістку боксеру і наклали гіпс, який українцю доведеться носити три тижні.

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Очікується, що Ломаченко знову вийде у ринг у вересні 2019 року.

Нагадаємо, Василь Ломаченко нокаутував Ентоні Кроллу у четвертому раунді.

Фото: Василь Ломаченко

Джерело: Укрправда

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