Американський боксер Теофімо Лопес, який виступає у легкій вазі, має намір розвіяти ілюзію, яку, на його думку, створив український боксер Василь Ломаченко.

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Лопес вважає, що Ломаченко не є найкращим боксером сьогодення.

— Є тільки один Бог і це не Ломаченко. Василь це просто хлопець, який створив для всіх ілюзію. Він робить ці свої речі ногами і інші трюки просто для того, щоб ви всі думали, що він найкращий боксер на планеті. Але ви все побачите. Якщо наш з ним бій відбудеться, то ви побачите, що це була просто ілюзія, – заявив Лопес.