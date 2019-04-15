PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Стало відомо, коли Ломаченко проведе наступний бій

Український боксер Василь Ломаченко анонсував своє повернення на ринг.

Вася Ломаченко

Чемпіон світу за версіями WBO та WBA у легкій вазі Василь Ломаченко планує провести свій наступний бій у вересні 2019 року.

Читайте: Не перелом: як травмувався Ломаченко у бою проти Кролли

Про це український боксер повідомив на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

— Побачимося у вересні, – написав Ломаченко.

Нагадаємо, у крайньому поєдинку Ломаченко нокаутував британського боксера Ентоні Кроллу.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка