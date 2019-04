Чемпіон світу за версіями WBO та WBA у легкій вазі Василь Ломаченко планує провести свій наступний бій у вересні 2019 року.

Про це український боксер повідомив на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

See you in September pic.twitter.com/FUIQBdVKYY

— LOMA (@VasylLomachenko) 14 квітня 2019 р.