Ліверпуль обіграв Порту у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і пробився до півфіналу турніру.

Порту — Ліверпуль – 1:4

Порту: Касільяс, Феліпе, Мілітао, Браімі (Коста, 81), Корона (Фернандо, 78), Марега, Отавіо (Соарес, 46), Пепе, Перейра, Теллес, Еррера.

Ліверпуль: Аліссон, Александр-Арнольд (Гомес, 66), Ван Дейк, Вейналдум, Матіп, Мілнер, Робертсон (Хендерсон, 71), Орігі (Фірміно, 46), Фабіньо, Мане, Салах.

Голи: Мілітао, 69 — Мане, 26 Салах, 65 Фірміно, 77 Ван Дейк, 84

Порту приймав Ліверпуль в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Португалії на стадіоні Драгау і завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 4:1.

Рахунок у матчі відкрив Садіо Мане на 26-й хвилині. По перерві Мохаммед Салах подвоїв перевагу манкуніанців на 65-й хвилині. Через 3 хвилини португальці відіграли один м’яч зусиллями Едера Мілітао.

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Роберто Фірміно, який вийшов на заміну, забив третій гол червоних у матчі, а до розгромного рахунок довів Вірджил ван Дейк.

Путівку у фінал підопічні Юргена Клоппа розіграють з каталонською Барселоною. перший матч відбудеться 30 квітня.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Порту — Ліверпуль.