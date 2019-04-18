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Факти / Спорт

Салах потрапив на обкладинку Time і зробив сміливу заяву

Форвард Ліверпуля Мохаммед Салах потрапив на один з шести постерів TIME 100, щорічного списку найвпливовіших людей у світі.

Салах на обложке TIME

Форвард Ліверпуля Мохаммед Салах потрапив до списку TIME-100 – найвпливовіших людей світу. Єгиптянин першим серед футболістів засвітився на обкладинці журналу.

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Мохаммед розгорнуто розповів про дитинство, життя в Єгипті та перехід до Ліверпуля.

Під час інтерв’ю TIME Салах зробив сміливу заяву:

— Нам потрібно змінити ставлення до жінок в нашій східній культурі. Зараз я підтримую жінок набагато сильніше, ніж раніше, тому що відчуваю, що вони заслуговують набагато більше, ніж отримують сьогодні, – зазначив Салах.

Всього до сотні потрапили шестеро спортсменів. У категорії Титани — футболіст Мохаммед Салах та футболістка Алекс Морган, гольфіст Тайгер Вудс, баскетболіст ЛеБрон Джеймс. У категорії Ікони — легкоатлетка Кастер Семеня та у категорії Піонери — тенісистка Наомі Осака.

Нагадаємо, Ліверпуль обіграв Порту у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і пробився до півфіналу турніру.

Джерело: TIME

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