Ліверпуль презентував комплект своєї нової форми на сезон-2019/20.

Ліверпуль представив комплект домашньої ігрової форми, в якому команда буде виходити на поле у сезоні 2019/20.

Форма виконана у темно-червоному кольорі. При цьому на джерсі присутні вузькі білі вертикальні смуги та емблема клубу.

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Воротарський комплект виконаний у чорному кольорі, а назва спонсора та емблема оформлені у золотистому відтінку. Технічним спонсором мерсисайдського клубу є фірма New Balance.





























Вогняно-червоний! Ліверпуль представив форму на сезон-2019/20 / 7 фотографий

Першими приміряти нову екіпіровку випала честь капітану Джордану Хендерсону, форвардам Садіо Мане, Роберто Фірміно, Мохаммеду Салаху і Даніелю Старріджу, захисникам Тренту Александру-Арнольду, Вірджилу ван Дейку і Енді Робертсону, хавбекам Набі Кейта і Алексу Окслейду-Чемберлену, а також голкіперу Аліссону Беккеру.

Нагадаємо, Ліверпуль обіграв Порту у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і пробився до півфіналу турніру.

Фото: Liverpool FC